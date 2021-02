Varianti Covid, Umbria in emergenza: crescono i ricoveri, gli ospedali sospendono le attività programmate (Di lunedì 8 febbraio 2021) La diffusione delle Varianti Covid brasiliana e inglese preoccupa il Centro Italia. La regione che si è mossa per prima, dopo aver accertato la circolazione sul territorio delle due mutazioni più contagiose del Coronavirus, è stata l’Umbria, con l’ordinanza della governatrice Donatella Tesei che ha fatto scattare la zona rossa rafforzata in tutta la provincia di Perugia, capoluogo compreso, e in sei comuni in provincia di Terni (Amelia, Attigliano, Calvi dell’Umbria, Lugnano in Teverina, Montegabbione e San Venanzo). I dati che arrivano dagli ospedali umbri non sono rassicuranti. I ricoverati con sintomi continuano infatti a crescere e oggi hanno raggiunto quota 500 (+16 rispetto a ieri), 77 dei quali in terapia intensiva (+4). Le persone attualmente positive sono 6.902 (+118) e il tasso di positività ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 febbraio 2021) La diffusione dellebrasiliana e inglese preoccupa il Centro Italia. La regione che si è mossa per prima, dopo aver accertato la circolazione sul territorio delle due mutazioni più contagiose del Coronavirus, è stata l’, con l’ordinanza della governatrice Donatella Tesei che ha fatto scattare la zona rossa rafforzata in tutta la provincia di Perugia, capoluogo compreso, e in sei comuni in provincia di Terni (Amelia, Attigliano, Calvi dell’, Lugnano in Teverina, Montegabbione e San Venanzo). I dati che arrivano dagliumbri non sono rassicuranti. I ricoverati con sintomi continuano infatti a crescere e oggi hanno raggiunto quota 500 (+16 rispetto a ieri), 77 dei quali in terapia intensiva (+4). Le persone attualmente positive sono 6.902 (+118) e il tasso di positività ...

Il governo britannico ha preordinato altre '50 milioni di dosi iniziali' aggiuntive di vaccini anti Covid aggiornati in modo specifico contro le nuove varianti che saranno prodotti nei prossimi mesi. Lo ha detto Matt Hancock, ministro della Sanità di Boris Johnson , in un briefing sulla pandemia. ...

Ad influire anche la scoperta della presenza delle varianti inglese e brasiliana , certificata dall'...del totale dei posti letto di terapia intensiva è infatti occupato da pazienti positivi al Covid , ...

Sotto il coordinamento dell'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con tutte le Regioni, prende il via un'indagine rapida per valutare la prevalenza della variante inglese del Covid in Italia ...

