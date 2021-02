Ufficiale: Marco Marin all’Al Raed (Di lunedì 8 febbraio 2021) Marko Marin trova una nuova sistemazione. Il centrocampista tedesco transitato per qualche mese anche in Italia (4 presenze in Europa League con la Fiorentina) è un nuovo giocatore dell’Al-Raed, squadra saudita. 31 anni, il giocatore si trasferisce in prestito dall’Al-Ahli. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 8 febbraio 2021) Markotrova una nuova sistemazione. Il centrocampista tedesco transitato per qualche mese anche in Italia (4 presenze in Europa League con la Fiorentina) è un nuovo giocatore dell’Al-, squadra saudita. 31 anni, il giocatore si trasferisce in prestito d-Ahli. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

