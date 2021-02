Tragedia in Valtellina, frana roccia in strada e uccide un automobilista (Di lunedì 8 febbraio 2021) La vittima di sessantotto anni originario della zona sarebbe stato colpito imprevedibilmente, rimanendo ucciso. Quando si dice essere “nel posto sbagliato al momento sbagliato”… ciò che è successo alla vittima di questa vicenda, un uomo di 68 anni che è stato travolto ed ucciso in Valtellina da un masso staccatosi da una montagna. L’uomo era originario di Morbegno, in provincia di Sondrio e stava attraversando la strada Provinciale di Cech, quando questa mattina intorno alle 11 un masso si è staccato, travolgendo la sua auto. Il masso ha preso in pieno tettino e parabrezza dell’automobile, accartocciando l’abitacolo e ferendo mortalmente l’uomo ed imprigionandolo in una gabbia di lamiere distrutte. Le operazioni dei carabinieri di Chiavenna e i vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno sembrano molto complesse proprio per ... Leggi su chenews (Di lunedì 8 febbraio 2021) La vittima di sessantotto anni originario della zona sarebbe stato colpito imprevedibilmente, rimanendo ucciso. Quando si dice essere “nel posto sbagliato al momento sbagliato”… ciò che è successo alla vittima di questa vicenda, un uomo di 68 anni che è stato travolto ed ucciso inda un masso staccatosi da una montagna. L’uomo era originario di Morbegno, in provincia di Sondrio e stava attraversando laProvinciale di Cech, quando questa mattina intorno alle 11 un masso si è staccato, travolgendo la sua auto. Il masso ha preso in pieno tettino e parabrezza dell’automobile, accartocciando l’abitacolo e ferendo mortalmente l’uomo ed imprigionandolo in una gabbia di lamiere distrutte. Le operazioni dei carabinieri di Chiavenna e i vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno sembrano molto complesse proprio per ...

