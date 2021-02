Tanzania, malattia non identificata ma letale uccide 15 persone: non ha a che fare col Covid (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il Ministero della Salute esclude qualsiasi legame col Covid-19, ma la malattia non identificata e letale che sta colpendo il sud-ovest della Tanzania sta allarmando le autorità sanitarie locali. L’agenzia turca Anadolu ha riferito che almeno quindici persone sono morte – alcune nel giro di poche ore – e più di altre 50 sono state ricoverate a Mbeya, nel distretto di Chunya. Avvertivano nausea e vomitavano sangue. La ministra della Salute, Dorothy Gwajima, ha sospeso il direttore sanitario del distretto che ha confermato la malattia, secondo quanto riporta il giornale locale The Citizen. Il ministero ha affermato che i sintomi esposti erano stati segnalati già nel 2018, invitando l’opinione pubblica a mantenere la calma durante le indagini e promettendo di fornire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il Ministero della Salute esclude qualsiasi legame col-19, ma lanonche sta colpendo il sud-ovest dellasta allarmando le autorità sanitarie locali. L’agenzia turca Anadolu ha riferito che almeno quindicisono morte – alcune nel giro di poche ore – e più di altre 50 sono state ricoverate a Mbeya, nel distretto di Chunya. Avvertivano nausea e vomitavano sangue. La ministra della Salute, Dorothy Gwajima, ha sospeso il direttore sanitario del distretto che ha confermato la, secondo quanto riporta il giornale locale The Citizen. Il ministero ha affermato che i sintomi esposti erano stati segnalati già nel 2018, invitando l’opinione pubblica a mantenere la calma durante le indagini e promettendo di fornire ...

augustabened1 : RT @fattoquotidiano: Tanzania, malattia non identificata ma letale uccide 15 persone: non ha a che fare col Covid - Noovyis : (Tanzania, malattia non identificata ma letale uccide 15 persone: non ha a che fare col Covid) Playhitmusic - - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Tanzania, malattia non identificata ma letale uccide 15 persone: non ha a che fare col Covid - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Tanzania, malattia non identificata ma letale uccide 15 persone: non ha a che fare col Covid - lazialeantifa : RT @fattoquotidiano: Tanzania, malattia non identificata ma letale uccide 15 persone: non ha a che fare col Covid -