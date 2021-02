MoliPietro : Suor Nathalie Becquart: donne conquistato il Vaticano Part. I - Etya73 : Suor Nathalie Becquart sarà la prima donna a votare nel Sinodo dei vescovi: “Fiducia per le donne nella Chiesa”… - PaolaFe60208246 : Per la prima volta una donna, suor #NathalieBecquart, potrà votare nel #Sinodo dei #vescovi della #Chiesacattolica… - v3rd3acqua : RT @Open_gol: «Con la nomina di suor Becquart e la sua possibilità di voto una porta è stata aperta. Vedremo quali altri passi potranno ess… - elena_paglia : Per la prima volta una donna, suor Nathalie Becquart, potrà votare nel Sinodo dei vescovi della Chiesa cattolica… -

voterà al sinodo Francesco non ha fatto una mossa avventata, ma voluta e lungimirante, forse per non allarmare l'ala resistente alle innovazioni nei confronti dei ministeri finora ...Per la prima volta nella storia una donna parteciperà al Sinodo dei Vescovi con diritto di voto. Papa Francesco infatti ha nominato una donna tra i sottosegretari: si tratta diBecquart , già direttrice del Servizio Nazionale per l'Evangelizzazione dei giovani e per le vocazioni della Conferenza dei Vescovi di Francia. Con lei Bergoglio ha nominato anche padre ...Suor Nathalie Becquart è stata nominata sottosegretaria al Sinodo dei vescovi. È la prima volta nella storia della Chiesa ...Con questa immissione Papa Francesco prosegue la politica di piccolissimi passi per dare segnali di immagine di una Chiesa intenzionata a lavorare per la parità dei sessi. Suor Nathalie Becquart ha co ...