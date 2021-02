Steam non si ferma più! Nuovo record per numero di giocatori connessi contemporaneamente (Di lunedì 8 febbraio 2021) Valve ha ancora una volta battuto il proprio record per il maggior numero di giocatori simultanei online su Steam, arrivando a quota 26,4 milioni di utenti. Steam ha battuto lo stesso record sei volte lo scorso anno, poiché un numero senza precedenti di giocatori era contemporaneamente online durante il periodo dei lockdown a causa del Coronavirus. Prima di oggi, il più alto numero di giocatori simultanei visto su Steam era di 25,4 milioni di utenti all'inizio di gennaio 2021. Ora, secondo SteamDB, la piattaforma PC di Valve ha raggiunto un altro record, con 26.401.443 utenti simultanei sul servizio ieri, 7 febbraio. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 8 febbraio 2021) Valve ha ancora una volta battuto il proprioper il maggiordisimultanei online su, arrivando a quota 26,4 milioni di utenti.ha battuto lo stessosei volte lo scorso anno, poiché unsenza precedenti dieraonline durante il periodo dei lockdown a causa del Coronavirus. Prima di oggi, il più altodisimultanei visto suera di 25,4 milioni di utenti all'inizio di gennaio 2021. Ora, secondoDB, la piattaforma PC di Valve ha raggiunto un altro, con 26.401.443 utenti simultanei sul servizio ieri, 7 febbraio. Leggi altro...

