Snam, emesso con successo Transition bond in due tranche (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Snam ha concluso oggi con successo l’emissione del terzo Transition bond in meno di un anno per 500 milioni di euro e la riapertura (bond tap) per 250 milioni di euro del Transition bond già in circolazione con scadenza giugno 2030 da 500 milioni di euro. I proventi dell’emissione – spiega una nota – verranno utilizzati per finanziare progetti nella transizione energetica, i cosiddetti Eligible Projects, come definiti nel Transition bond Framework pubblicato il 9 giugno 2020. L’emissione complessiva per entrambe le tranche, rivolta agli investitori istituzionali, ha raggiunto un picco di oltre tre volte l’offerta con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori. Di seguito ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) –ha concluso oggi conl’emissione del terzoin meno di un anno per 500 milioni di euro e la riapertura (tap) per 250 milioni di euro delgià in circolazione con scadenza giugno 2030 da 500 milioni di euro. I proventi dell’emissione – spiega una nota – verranno utilizzati per finanziare progetti nella transizione energetica, i cosiddetti Eligible Projects, come definiti nelFramework pubblicato il 9 giugno 2020. L’emissione complessiva per entrambe le, rivolta agli investitori istituzionali, ha raggiunto un picco di oltre tre volte l’offerta con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori. Di seguito ...

