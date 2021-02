Servizio Civile Universale, partecipa con Zon (Di lunedì 8 febbraio 2021) partecipa anche tu al progetto di Servizio Civile Universale dell’Associazione Culturale Zerottonove.it e Amesci in collaborazione con Napoli.ZON! Diventare volontario di Servizio Civile aggiunge alla volontà di dare qualcosa di sé agli altri e al proprio Paese la possibilità di acquisire conoscenze e competenze pratiche ma più in generale rappresenta un’occasione di crescita personale e di formazione. Per questo il Servizio Civile Universale può rappresentare un’utile esperienza da spendere in ambito lavorativo. La legge prevede che vengano determinati i cosiddetti crediti formativi per coloro che prestano il Servizio Civile Universale, che possono essere poi riconosciuti ... Leggi su zon (Di lunedì 8 febbraio 2021)anche tu al progetto didell’Associazione Culturale Zerottonove.it e Amesci in collaborazione con Napoli.ZON! Diventare volontario diaggiunge alla volontà di dare qualcosa di sé agli altri e al proprio Paese la possibilità di acquisire conoscenze e competenze pratiche ma più in generale rappresenta un’occasione di crescita personale e di formazione. Per questo ilpuò rappresentare un’utile esperienza da spendere in ambito lavorativo. La legge prevede che vengano determinati i cosiddetti crediti formativi per coloro che prestano il, che possono essere poi riconosciuti ...

