Serie D, i promossi e bocciati della 16a/19a giornata (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un altro turno interessante di Serie D è volto al termine, ma non sono mancate le soprese. Tra vittorie in rimonta e tanti gol, ecco chi sono, girone per girone, i promossi e bocciati delle sfide giocate ieri. Girone A – che rimonta per la Castellanzese! Per quanto riguarda il girone A di Serie D, tra i top di giornata non può non esserci la Castellanzese. Nella delicata sfida contro l’Imperia, aveva il dovere di ottenere punti per tentare la salita al quarto posto e così è stato. Dopo 48? però, la doppietta di Donaggio sembrava lasciare intendere tutta un’altra partita, con un Imperia in grado di gestire adeguatamente la gara. In realtà la Castellanzese ha fatto di tutto fuorché scoraggiarsi. Al 61? Alushaj ha accorciato le distanze e, quando tutto pareva propendere per un 1-2 finale, Chessa ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un altro turno interessante diD è volto al termine, ma non sono mancate le soprese. Tra vittorie in rimonta e tanti gol, ecco chi sono, girone per girone, idelle sfide giocate ieri. Girone A – che rimonta per la Castellanzese! Per quanto riguarda il girone A diD, tra i top dinon può non esserci la Castellanzese. Nella delicata sfida contro l’Imperia, aveva il dovere di ottenere punti per tentare la salita al quarto posto e così è stato. Dopo 48? però, la doppietta di Donaggio sembrava lasciare intendere tutta un’altra partita, con un Imperia in grado di gestire adeguatamente la gara. In realtà la Castellanzese ha fatto di tutto fuorché scoraggiarsi. Al 61? Alushaj ha accorciato le distanze e, quando tutto pareva propendere per un 1-2 finale, Chessa ha ...

