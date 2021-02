Selvaggia Lucarelli, duro attacco al Grande Fratello (Di lunedì 8 febbraio 2021) In occasione dell’eliminazione di Alda D’Eusanio, cacciata dalla Casa dopo le accuse di violenza sulle donne al compagno della Pausini, Selvaggia Lucarelli è tornata a parlare del Grande Fratello Vip. Secondo la giornalista, infatti, la colpa sarebbe del programma stesso e di alcune strategie per far accadere determinati episodi! Per l’ennesima volta durante la quinta edizione del Grande Fratello Selvaggia Lucarelli si è trovata ad attaccare il reality Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 8 febbraio 2021) In occasione dell’eliminazione di Alda D’Eusanio, cacciata dalla Casa dopo le accuse di violenza sulle donne al compagno della Pausini,è tornata a parlare delVip. Secondo la giornalista, infatti, la colpa sarebbe del programma stesso e di alcune strategie per far accadere determinati episodi! Per l’ennesima volta durante la quinta edizione delsi è trovata ad attaccare il reality Articolo completo: dal blog SoloDonna

