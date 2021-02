Sciopero 8 e 9 febbraio dei trasporti pubblici | informazioni e orari

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Proclamatonazionale deiper l’8 e 9. Oggi la protesta annunciata da da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl Fna coinvolge i lavoratori del trasporto pubblico locale. Mentre domani, sarà la volta dei ferrovieri aderenti a Orsa, Ugl e Cub. Motivi delloL’oggetto dell’iniziativa, spiegano le organizzazioni sindacali, sia per il rinnovo del contratto con le associazioni datoriali Asstra, Agens e Anav, scaduto da più di tre anni.dellodi oggi Il programma delloè diverso da città in città. Queste le principali: Bologna dalle 11 alle 15; Milano dalle 9.30 alle 13.30; Roma dalle 8.30 alle 12.30; Torino dalle 18 alle 22; Genova dalle 11.30 ...

Disagi in vista per milioni di cittadini che tutti i giorni prendono i mezzi pubblici (tram, metropolitane, autobus, treni). Oggi 8è stato proclamato unonazionale del trasporto pubblico locale a cui hanno aderito le principali sigle sindacali (Cgil, Cisl, Uil, Cisal, Confsal) nell'ambito della vertenza per il ...... dopo la "tregua" degli ultimi mesi Covid e della recente crisi di Governo, i sindacati tornano alla carica indicendo per oggi 8unodi 4 ore dei trasporti pubblici locali e ...Durante lo sciopero, nelle stazioni metroferroviarie delle linee cche resteranno, eventualmente, attive, non sarà garantito il servizio di ascensori, mont ...A Milano metropolitana chiusa dalle 9:30 fino alle 13:30. Riduzioni della circolazione di bus, tram e filobus.