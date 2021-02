Roma. Sorpreso ‘con le mani nel sacco’ nel supermercato aggredisce l’addetto alla sicurezza: nei guai 49enne (Di lunedì 8 febbraio 2021) E’ stato colto con “le mani nel sacco” mentre cercava di rubare all’interno di un supermercato. Poi, come se non bastasse, ha aggredito l’addetto alla sicurezza con un divisorio in plastica e gli ha provato un taglio al sopracciglio. E’ successo ieri pomeriggio, alle 16.38 a Roma, in Piazza di Santa Maria Maggiore. Il ladro, O.F (queste le sue iniziali), un 49enne di origini genovese è stato arrestato dagli agenti del Commissariato Celio e della Sezione Volanti. Ora dovrà rispondere di tentata rapina. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 febbraio 2021) E’ stato colto con “lenel sacco” mentre cercava di rubare all’interno di un. Poi, come se non bastasse, ha aggreditocon un divisorio in plastica e gli ha provato un taglio al sopracciglio. E’ successo ieri pomeriggio, alle 16.38 a, in Piazza di Santa Maria Maggiore. Il ladro, O.F (queste le sue iniziali), undi origini genovese è stato arrestato dagli agenti del Commissariato Celio e della Sezione Volanti. Ora dovrà rispondere di tentata rapina. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Roma. Sorpreso ‘con le mani nel sacco’ nel supermercato aggredisce l’addetto alla sicurezza: nei guai 49enne - MGBasolu : RT @FabioCasalucci: @MGBasolu @capuanogio Beh non esageriamo sennò poi mi monto la testa. ?? Pensavo proprio ieri al centrocampo della Roma… - FabioCasalucci : @MGBasolu @capuanogio Beh non esageriamo sennò poi mi monto la testa. ?? Pensavo proprio ieri al centrocampo della R… - ADBX85 : sorpreso, ormai abituato alle montagne russe non pensavo sapessimo ancora fare partite del genere, molto tattica ed… - SozeKeyser_ : @Enkar_C_2019 Un tiro normale che è finito sotto le gambe del giocatore della Roma. Il portiere è stato sorpreso. -