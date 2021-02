Parma, Krause sprona la squadra: “Continueremo a combattere. Non ci arrendiamo” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Kyle Krause, presidente del Parma, prova a dare una scossa alla squadra dopo l'ennesimo risultato negativo in campionato. Pesante la sconfitta contro il Bologna arrivate, per giunta, tra le mura amiche. Il numero uno dei ducali ha espresso il suo disappunto tramite un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter.Krause: "Continueremo a combattere"caption id="attachment 1035123" align="alignnone" width="549" Krause, getty images/captionPoche parole ma, si spera, efficaci. Krause vuole vedere un Parma combattivo e assolutamente non arrendevole: "Serata davvero deludente, per me e per i tifosi", ha scritto il presidente dopo la caduta contro il Bologna. "Ma io sto col Parma, nei bei tempi e in quelli cattivi. Oggi. ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 8 febbraio 2021) Kyle, presidente del, prova a dare una scossa alladopo l'ennesimo risultato negativo in campionato. Pesante la sconfitta contro il Bologna arrivate, per giunta, tra le mura amiche. Il numero uno dei ducali ha espresso il suo disappunto tramite un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter.: ""caption id="attachment 1035123" align="alignnone" width="549", getty images/captionPoche parole ma, si spera, efficaci.vuole vedere uncombattivo e assolutamente non arrendevole: "Serata davvero deludente, per me e per i tifosi", ha scritto il presidente dopo la caduta contro il Bologna. "Ma io sto col, nei bei tempi e in quelli cattivi. Oggi. ...

