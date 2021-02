Palestre e piscine riaperte: arriva il parere definitivo del Cts (Di lunedì 8 febbraio 2021) Palestre e piscine riaperte: toccherà al nuovo governo prendere una decisione sul futuro ma intanto è arrivato il parere definitivo del Cts Dalla chiusura totale alle parziale riapertura anche se con regole rigidissime. Il futuro delle Palestre e delle piscine in Italia, non per gli agonisti ma per gli sportivi di tutti i giorni, è L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021): toccherà al nuovo governo prendere una decisione sul futuro ma intanto èto ildel Cts Dalla chiusura totale alle parziale riapertura anche se con regole rigidissime. Il futuro dellee dellein Italia, non per gli agonisti ma per gli sportivi di tutti i giorni, è L'articolo proviene da Inews.it.

