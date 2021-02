Omicidio di Faenza, Ilenia accoltellata in casa: si cercano tracce di una quinta persona (Di lunedì 8 febbraio 2021) Le ultime notizie sull’Omicidio di Faenza vedono gli inquirenti muoversi in cerca di una quinta persona: qualcuno che, introducendosi in casa al momento opportuno, abbia sferrato la coltellata mortale sul corpo di Ilenia Fabbri. La donna, 46enne, impiegata in una concessionaria di Imola, è stata trovata sgozzata all’alba di sabato 6 febbraio nel vano cucina del suo appartamento di via Corbara, alle porte di Faenza. Era stata un’amica della figlia 20enne a dare l’allarme: la ragazza, che aveva trascorso la notte in casa, era stata svegliata da rumori che le avevano fatto sospettare un furto. Leggi anche >> Bolzano, ritrovato il corpo di Laura Perselli: ora si cerca anche quello del marito Omicidio Faenza ultime ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Le ultime notizie sull’divedono gli inquirenti muoversi in cerca di una: qualcuno che, introducendosi inal momento opportuno, abbia sferrato la coltellata mortale sul corpo diFabbri. La donna, 46enne, impiegata in una concessionaria di Imola, è stata trovata sgozzata all’alba di sabato 6 febbraio nel vano cucina del suo appartamento di via Corbara, alle porte di. Era stata un’amica della figlia 20enne a dare l’allarme: la ragazza, che aveva trascorso la notte in, era stata svegliata da rumori che le avevano fatto sospettare un furto. Leggi anche >> Bolzano, ritrovato il corpo di Laura Perselli: ora si cerca anche quello del maritoultime ...

ringoringhetto : Donna trovata in casa con la gola tagliata a Faenza, il delitto si tinge di giallo - Piergiulio58 : Omicidio Faenza, Ilenia Fabbri accoltellata all'alba in casa: nessuna ipotesi esclusa- - CorriereUmbria : Il giallo di Faenza. Si cercano le tracce di un'altra persona in casa #Faenza #omicidio #IleniaFabbri #indagini… - infoitinterno : Omicidio di Faenza: si cercano tracce di una quinta persona nella casa - DTabanelli : @catlatorre E se a Faenza l'omicidio fosse dovuto ad una donna? Magari lesbica? Lei cosa direbbe? -