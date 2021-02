Napoli | sequestrati un fucile e della droga in un sottotetto

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Le forze dell’ordine, durante un controllo a tappeto, hanno rivenuto una canne mozze ein un. Il materiale ritrovato è stato messo subito sotto sequestro. I carabinieristazione di Brusciano, nel complesso popolare Ex lege 219, durante una perquisizionedi un’area comune di un edificio, hanno trovato una canne mozze calibro 16, 135 grammi di hashish e 151 di marijuana. Il materiale è stato sequestrato. Sulsaranno eseguiti accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare se siano stati utilizzati in agguati o intimidazioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

