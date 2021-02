Messina | uccide il fratello e lo getta dal balcone per simulare incidente | arrestato 25enne

(Di lunedì 8 febbraio 2021). Era stato proprio ila denunciare il ritrovamento del corpo senza vita delma la sua ricostruzione non aveva mai convinto gli inquirenti. Per gli investigatori in realtà sarebbe stato lui adrlo probabilmente con un violento colpo contundente alla testa, simulando poi la caduta da un’altezza di cinque metri daldi casa nella contrada messinese di Femminamorta. Prima avrebbe ucciso ilcon un violento colpo alla testa sferrato con un oggetto contundente e poi avrebbe cercato diuntrascinando endo il cadavere daldi casa, queste le pesantissime accuse nei confronti di un ragazzo siciliano di 25 anninelle scorse ...

fanpage : Dopo quasi due anni è emersa un'agghiacciante verità - blogsicilia : Uccide il fratello e simula un incidente, arrestato dai carabinieri - - lucadome76 : @VoxNewsInfo2 ITALIANO uccide padre a martellate #primagliitaliani -

Ultime Notizie dalla rete : Messina uccide

Fanpage.it

... queste le pesantissime accuse nei confronti di un ragazzo siciliano di 25 anni arrestato nelle scorse ore dai carabinieri a Barcellona pozzo di Gozzo, in provincia diper il reato di ...Il comandante aveva solo 48 anni e lascia la moglie e due figli. Il comandante, in servizio nelle Isole Eolie, era stato ricoverato all'ospedale Papardo didopo aver scoperto di essere positivo al Coronavirus. le sue condizioni si sono aggravate fino al ricovero nel reparto di Terapia Intensiva. Poi Nino, così era conosciuto a Lipari, è morto.Una donna di 32 anni è stata uccisa in casa a Palermo. Il corpo sarebbe stato trovato nel bagno di casa in via Vanvitelli. Sono intervenuti i carabinieri che stanno […] L'articolo Donna uccisa in cas ...La tragica vicenda a Messina, dove un uomo avrebbe ucciso il fratello colpendolo alla testa per poi inscenare un suicidio.