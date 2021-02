LIVE Camila Giorgi-Shvedova 4-3, Australian Open in DIRETTA: controbreak dell’azzurra! (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Risposta profonda di diritto dell’azzurra. 4-3 L’azzurra mette in fila 9 punti, game a zero e break confermato. 40-0 Gran passante di rovescio di Giorgi nonostante la difesa di Shvedova sul primo diritto. 30-0 Altro errore di rovescio della kazaka. 15-0 In rete la timida risposta della tennista ex #25 al mondo. 3-3 controbreak Giorgi! Gran diritto diagonale e Schvedova lenta e in difficoltà. 15-40 DUE PALLE BREAK Giorgi! L’azzurra può rientrare. 15-30 In rete il diritto della kazaka dopo aver attaccato la rete. 15-15 Shvedova mette in difficoltà Giorgi in risposta grazie al kick. 0-15 Ottima risposta di diritto dell’italiana. 2-3 ECCO IL BREAK PER Shvedova! La kazaka ha ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Risposta profonda di diritto dell’azzurra. 4-3 L’azzurra mette in fila 9 punti, game a zero e break confermato. 40-0 Gran passante di rovescio dinonostante la difesa disul primo diritto. 30-0 Altro errore di rovescio della kazaka. 15-0 In rete la timida risposta della tennista ex #25 al mondo. 3-3! Gran diritto diagonale e Schvedova lenta e in difficoltà. 15-40 DUE PALLE BREAK! L’azzurra può rientrare. 15-30 In rete il diritto della kazaka dopo aver attaccato la rete. 15-15mette in difficoltàin risposta grazie al kick. 0-15 Ottima risposta di diritto dell’italiana. 2-3 ECCO IL BREAK PER! La kazaka ha ...

