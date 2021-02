«Lei mi parla ancora», in streaming su Sky il film dal libro di Sgarbi padre con Pozzetto diretto da Pupi Avati (Di lunedì 8 febbraio 2021) È Lei mi parla ancora, il nuovo film di Pupi Avati tra le uscite esclusive su Sky a febbraio. La pellicola sarebbe dovuta uscire in sala, ma a causa della pandemia con conseguente chiusura dei cinema, la Vision Distribution lo ha venduto a Sky Cinema, che quindi lo trasmette in prima visione assoluta. Il film è liberamente ispirato al romanzo Lei mi parla ancora - Memorie edite e inedite di un farmacista scritto da Giuseppe Sgarbi – padre di Vittorio e Elisabetta Sgarbi – una rievocazione del suo lungo legame con la moglie Caterina Cavallini. Un amore lungo 65 anni e mai finito, neanche con la morte di lei, come scrisse lo stesso autore: «Finché morte non vi separi è una bugia. Il minimo sindacale. Un ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 8 febbraio 2021) È Lei mi, il nuovoditra le uscite esclusive su Sky a febbraio. La pellicola sarebbe dovuta uscire in sala, ma a causa della pandemia con conseguente chiusura dei cinema, la Vision Distribution lo ha venduto a Sky Cinema, che quindi lo trasmette in prima visione assoluta. Ilè liberamente ispirato al romanzo Lei mi- Memorie edite e inedite di un farmacista scritto da Giuseppedi Vittorio e Elisabetta– una rievocazione del suo lungo legame con la moglie Caterina Cavallini. Un amore lungo 65 anni e mai finito, neanche con la morte di lei, come scrisse lo stesso autore: «Finché morte non vi separi è una bugia. Il minimo sindacale. Un ...

