La ‘ricetta Draghi’: tre grandi riforme ed il riordino di alcuni settori, per ripartire nel segno dell’Europa (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Ha parlato molto lui e c’è stato poco spazio per le domande da parte nostra“, ha affermato con un po’ di delusione un deputato (ma dopo anni di ‘chiacchiere’ va bene così), appena terminato il colloquio con Mario Draghi. Un incontro nel corso del quale l’incaricato premier ha presentato un ‘ventaglio’ di proposte nell’ambito di un programma strettamente legato al Recovery che, annovera maxi riforme, il fisco, la pubblica amministrazione, e la giustizia civile. Nello specifico il Professore ha individuato 8 punti cruciali dai quali ripartire, che ha elencato alle delegazioni delle forze politiche pronti in questa seconda tranche di consultazioni. Draghi: pochi punti dai quali ripartire per affrontare le future sfide EUROPA – Ovviamente, e non poteva essere diversamente, Draghi è partito da una concezione profondamente anzi, ha ... Leggi su italiasera (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Ha parlato molto lui e c’è stato poco spazio per le domande da parte nostra“, ha affermato con un po’ di delusione un deputato (ma dopo anni di ‘chiacchiere’ va bene così), appena terminato il colloquio con Mario Draghi. Un incontro nel corso del quale l’incaricato premier ha presentato un ‘ventaglio’ di proposte nell’ambito di un programma strettamente legato al Recovery che, annovera maxi, il fisco, la pubblica amministrazione, e la giustizia civile. Nello specifico il Professore ha individuato 8 punti cruciali dai quali, che ha elencato alle delegazioni delle forze politiche pronti in questa seconda tranche di consultazioni. Draghi: pochi punti dai qualiper affrontare le future sfide EUROPA – Ovviamente, e non poteva essere diversamente, Draghi è partito da una concezione profondamente anzi, ha ...

