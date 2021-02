Grave lutto per Povia, il messaggio sui social commuove i fan (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ha scelto i social network Giuseppe Povia per annunciare il Grave lutto. Il post su Instagram commuove i fan: “Sei stato grande” lutto per il cantante Giuseppe Povia, che questa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ha scelto inetwork Giuseppeper annunciare il. Il post su Instagrami fan: “Sei stato grande”per il cantante Giuseppe, che questa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

GrandeFratello : Dayane ha ricevuto la notizia del grave lutto che l'ha colpita e, per il momento, ha deciso di rientrare in Casa pe… - pomeriggio5 : Grave lutto per Dayane Mello, suo fratello è rimasto vittima di un incidente ?? #Pomeriggio5 #GFVIP - infoitcultura : Grave lutto colpisce Mika: il cantante dice addio a mamma Joannie - infoitcultura : Grave lutto per Mika. “Mia madre non c’è più. Fiera di quello che sono diventato” - Debgreg__ : @ElisabettaGreg Cioè comunque strano...perché comunque venerdì sono passati nonostante il grave lutto... -