**Governo: Meloni, 'contenta di Salvini ministro ma con Zingaretti e Di Maio scenario fosco'** (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Se Salvini diventasse ministro in questo contesto potrei essere contenta, però temo che Salvini diventasse ministro questo significherebbe che avremmo ministro anche Zingaretti, Di Maio, Speranza, lo scenario diventa è un po' più fosco". Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un'intervista a "Quarta Repubblica". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Sediventassein questo contesto potrei essere, però temo chediventassequesto significherebbe che avremmoanche, Di, Speranza, lodiventa è un po' più". Lo dice Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, in un'intervista a "Quarta Repubblica".

