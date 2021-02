Draghi illustra il suo programma | a scuola d’estate e tre riforme

(Di martedì 9 febbraio 2021) Mariohato ai partiti ildel governo nel secondo giro di consultazioni iniziato oggi a Montecitorio con le componenti dei gruppi Misti di Camera e Senato e con le Autonomie. In attesa di capire il profilo che l'ex governatore Bce intende dare alla sua squadra, anche dopo gli incontri di domani con i big e di mercoledì con le parti sociali, appaiono molto chiari i temi su cui il presidente del Consiglio incaricato lavorerà con l'obiettivo di "far uscire l'Italia dalla depressione psicologica ed economica".Tra i punti essenziali laconsidera una priorità "l'oggettivo disagio degli studenti sia a livello di apprendimento che a livello psicologico", riferiscono i deputati che oggi lo hanno incontrato. L'intenzione diè quella di far ...

Oltre al recupero del tempo perdutopunta anche a far sì che il primo settembre tutte le cattedre siano assegnate e che quindi non si assista, come accadeva sistematicamente anche prima del ...... ha davanti a s alcuni appunti schematici edin poche parole i cardini del suo programma. E' chiaro che non si fa dettare condizioni sui temi, figuriamoci sulla squadra. La far...Pubblica amministrazione, fisco e giustizia civile. Il premier incaricato: "Italia deve uscire da depressione" ...Mario Draghi al giro di boa. Concluso il primo round del secondo giro di consultazioni del premier incaricato. Si entra nel vivo con l'obiettivo di incastrare tutti i tasselli, ...