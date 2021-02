Crotone – Sassuolo, probabili formazioni e statistiche (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nella XXII giornata di Serie A il Crotone ospita il Sassuolo allo stadio Ezio Scida, entrambe le squadre vogliono tornare alla vittoria dopo le sconfitte rimediate rispettivamente contro Milan e Spezia per raggiungere i proprio obiettivi di classifica. La partita è programmata per domenica 14 febbraio alle ore 18. probabili formazioni di Crotone – Sassuolo Stroppa cambia qualcosa rispetto alla formazione che ha perso contro il Milan, a centrocampo Da Silva dovrebbe sostituire Vulic mentre in attacco rientra Messias dalla squalifica e sarà affiancato da Simy Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Djidji, Luperto; Rispoli, Benali, Zanellato, Da Silva, Pereira; Messias, Simy Allenatore: Stroppa Boga si aggiunge alla lista degli infortunati insieme a Bourabia ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nella XXII giornata di Serie A ilospita ilallo stadio Ezio Scida, entrambe le squadre vogliono tornare alla vittoria dopo le sconfitte rimediate rispettivamente contro Milan e Spezia per raggiungere i proprio obiettivi di classifica. La partita è programmata per domenica 14 febbraio alle ore 18.diStroppa cambia qualcosa rispetto alla formazione che ha perso contro il Milan, a centrocampo Da Silva dovrebbe sostituire Vulic mentre in attacco rientra Messias dalla squalifica e sarà affiancato da Simy(3-5-2): Cordaz; Golemic, Djidji, Luperto; Rispoli, Benali, Zanellato, Da Silva, Pereira; Messias, Simy Allenatore: Stroppa Boga si aggiunge alla lista degli infortunati insieme a Bourabia ...

