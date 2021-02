Covid, Giani: «523 nuovi casi in Toscana. Governo acquisti i vaccini». A Chiusi screening di massa (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono 523 i nuovi casi di coronavirus in Toscana. Su 7.909 test di cui 5.782 tamponi molecolari e 2.127 test rapidi, con un tasso dei nuovi positivi del 6,61% (12,1% sulle prime diagnosi). A Chiusi, zona rossa nella Toscana gialla, sono oltre 4.600 le prenotazioni già effettuate sul portale della Regione Toscana Territori Sicuri per la campagna di screening di massa al via questa mattina. I cittadini si sottopongono in modo volontario al test Leggi su firenzepost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono 523 idi coronavirus in. Su 7.909 test di cui 5.782 tamponi molecolari e 2.127 test rapidi, con un tasso deipositivi del 6,61% (12,1% sulle prime diagnosi). A, zona rossa nellagialla, sono oltre 4.600 le prenotazioni già effettuate sul portale della RegioneTerritori Sicuri per la campagna didial via questa mattina. I cittadini si sottopongono in modo volontario al test

