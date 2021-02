Come il governo Draghi apre le porte dell’Europa a Salvini (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’annuncio che alla Lega non dispiacerebbe entrare a far parte del terzo governo della legislatura, ha sorpreso in tanti e non solo nei nobili palazzi romani. Tra le più moderne pareti delle costruzioni di acciaio e vetro di Bruxelles, in molti hanno chiesto spiegazioni ai colleghi italiani che (in teoria) dovrebbero essere più informati sulle evoluzioni dell’ennesimo governo in via di formazione. Al Parlamento Europeo, infatti, vige una strettissima regola, quella del “cordon sanitaire”: per qualsiasi incarico che porti un parlamentare a rappresentare altri colleghi, sono specificatamente da escludere i rappresentanti di alcuni partiti, tra i quali Rassemblement National di Marine Le Pen, i quelli della destra di Alternative für Deutschland e la Lega di Matteo Salvini. Ma cosa succederebbe se nella cabina di regia del ... Leggi su formiche (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’annuncio che alla Lega non dispiacerebbe entrare a far parte del terzodella legislatura, ha sorpreso in tanti e non solo nei nobili palazzi romani. Tra le più moderne pareti delle costruzioni di acciaio e vetro di Bruxelles, in molti hanno chiesto spiegazioni ai colleghi italiani che (in teoria) dovrebbero essere più informati sulle evoluzioni dell’ennesimoin via di formazione. Al Parlamento Europeo, infatti, vige una strettissima regola, quella del “cordon sanitaire”: per qualsiasi incarico che porti un parlamentare a rappresentare altri colleghi, sono specificatamente da escludere i rappresentanti di alcuni partiti, tra i quali Rassemblement National di Marine Le Pen, i quelli della destra di Alternative für Deutschland e la Lega di Matteo. Ma cosa succederebbe se nella cabina di regia del ...

