Afragola | estorsioni e armi da fuoco clandestine | sette arresti

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Cronaca di Napoli: un blitz della Polizia adha portato all’arresto dipersone per estorsione, detenzione e porto d’da. Dalle prime ore di questa mattina, in provincia di Napoli, la Squadra Mobile ed il Commissariato di P.S.stanno eseguendo un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta

Dalle prime ore di questa mattina, in provincia di Napoli, la Squadra Mobile ed il Commissariato di P. S.stanno eseguendo un'ordinanza emessa dal G. I. P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 7 persone, ritenute gravemente indiziate, a ...... usura ed. Non tutto quello che accade viene denunciato', spiega il procuratore generale. raccontando il caso 'singolare del clan Moccia' che controlla i comuni die Casoria, a ...Afragola: un blitz della Polizia ha portato all’arresto di sette persone per estorsione, detenzione e porto d’armi da fuoco clandestine.Appalti, armi ed estorsioni: la polizia ha arrestato sette persone ad Afragola nell’ambito di un blitz scattato all’alba contro i clan di camorra che controllano la zona in provincia di Napoli. L’inda ...