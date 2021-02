Aeroporto Berlino chiude terminal 5 (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – La società di gestione (Flughafen Berlin Brandenburg) dell’Aeroporto Willy Brandt di Berlino Brandeburgo ha deciso la chiusura temporanea del terminal 5 a causa dei livelli minimi di traffico. Aperto nell’ottobre 2020, con quasi dieci anni di ritardo, il nuovo Aeroporto berlinese si ritrova a contare il 10% del totale dei passeggeri transitati un anno fa negli scali di Schoenefeld e Tegel. Flughafen Berlin Brandenburg prevede di raggiungere poco più di 10 milioni di passeggeri nel 2021, meno di un terzo dei 35,7 milioni gestiti dagli altri due aeroporti nel 2019. Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – La società di gestione (Flughafen Berlin Brandenburg) dell’Willy Brandt diBrandeburgo ha deciso la chiusura temporanea del5 a causa dei livelli minimi di traffico. Aperto nell’ottobre 2020, con quasi dieci anni di ritardo, il nuovoberlinese si ritrova a contare il 10% del totale dei passeggeri transitati un anno fa negli scali di Schoenefeld e Tegel. Flughafen Berlin Brandenburg prevede di raggiungere poco più di 10 milioni di passeggeri nel 2021, meno di un terzo dei 35,7 milioni gestiti dagli altri due aeroporti nel 2019.

panic4flloutby : stavo tornando a casa da berlino e sul treno per andare all'aeroporto mi sono accorta di aver lasciato lo zaino con… - xbennibeer : Non che mi meravigli il fatto che il Bayern sia stato trattato così a Berlino, dato che all'aeroporto sono dei CANI - BerlinoCP : Berlino mette all’asta tutto ciò che c’è dentro l’ex aeroporto di Tegel - BerlinoCP : Berlino, a breve aprirà il centro vaccini nell’ex aeroporto di Tegel - AndreD81 : @frenchigg @elettra975 Al ritorno ho aggiunto pure il taxi perché avevo dormito in hotel vicino all'aeroporto di Be… -

La società di gestione ( Flughafen Berlin Brandenburg ) dell'aeroporto Willy Brandt di Berlino Brandeburgo ha deciso la chiusura temporanea del Terminal 5 a causa dei livelli minimi di traffico . Aperto nell'ottobre 2020, con quasi dieci anni di ritardo, il ...

Un anno senza Patrick Zaki. Il grido di Bologna: "L'Egitto lo liberi, lo aspettiamo qui"

L'avete torturato sei ore in aeroporto. L'avete interrogato senza difensore. Gli imputate cose ... Lo abbiamo raggiunto telefonicamente a Berlino, dove vive: 'Non so cosa altro potremmo fare, non ...

Mondiale per club il Bayern bloccato in aeroporto, Hoeneß: “Uno scandalo”

Poi ancora una stoccata pesante del presidente onorario: “E’ una decisione assurda ed è uno scandalo senza fine Leggi anche: Amazon, calcio e diritti tv: docufilm sul Bayern e poi la Champions. Mondia ...

