Zingaretti | “Nel Pd unità assoluta | con Draghi ma con nostre idee”

(Di domenica 7 febbraio 2021) ROMA – “Nel Pd c’è unità assoluta su un punto che condivido anche io: siamo con Draghi con le nostre idee, i nostri valori”, e “la storia conferma che i nostri valori hanno ancoraggio”. Nicola Zingaretti, segretario Pd, lo dice a In mezzora in più, su Rai 3. “Con Draghi parliamo di una figura che in questi anni ha garantito una buona idea di Europa, contro la paura e la follia”, dice Zingaretti. Ha paura di Draghi? “No”, risponde il segretario Pd.

Così il segretario dem, a Mezz'ora in più su Rai3, sottolinendo che su questo c'è "unità ... E sul Pd: "2018 eravamo una forza politica al tramonto", oggi "punto di riferimento".Così il segretario del Pd, Nicola, a in Mezz'Ora in più su Rai 3. 'Pd c'è unità assoluta con Draghi, le nostre idee, i nostri valori. Mario Draghi è la personalità europea che più ha ...Si apre una fase nuova, non c’è dubbio: vedremo le coerenze». Lo dice Nicola Zingaretti, segretario del Pd, a Mezz’ora in più su Rai3. «Ho visto scricchiolare il progetto politico per cui ...Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “Paura di Draghi? No. Noi parliamo di una personalità che ha garantito in Europa l’idea di una buona spesa pubblica contro l’austerità. Il suo è il profilo di chi si è messo ...