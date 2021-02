‘Uomini e Donne’, le ultime esterne di Davide Donadei o il caos intorno ad Aurora Tropea? Ecco qual è stata la puntata più vista della settimana (Di domenica 7 febbraio 2021) Il nuovo format di Uomini e Donne continua ad appassionare il pubblico a casa. Stando ai dati auditel di questa settimana, il dating show di Maria De Filippi sembra non soffrire alcuna crisi di ascolti e i telespettatori si dimostrano fedeli alle dinamiche che l’accorpamento del Trono Classico col Trono Over sta creando. La puntata più vista è stata quella di giovedì con 3.102.000 spettatori pari al 23.4% di share che ha visto protagonista Gemma Galgani e le sue ultime conoscenze e Giancarlo Mellucci che si è scusato con Aurora Tropea dopo i forti scontri che li hanno riguardati. Stesso share per le puntate di lunedì, con 3.017.000 spettatori con il 21.9%, e di venerdì, con 2.952.000 spettatori pari al 21.9%. Lunedì abbiamo seguito le vicende relative al triangolo ... Leggi su isaechia (Di domenica 7 febbraio 2021) Il nuovo format di Uomini e Donne continua ad appassionare il pubblico a casa. Stando ai dati auditel di questa, il dating show di Maria De Filippi sembra non soffrire alcuna crisi di ascolti e i telespettatori si dimostrano fedeli alle dinamiche che l’accorpamento del Trono Classico col Trono Over sta creando. Lapiùquella di giovedì con 3.102.000 spettatori pari al 23.4% di share che ha visto protagonista Gemma Galgani e le sueconoscenze e Giancarlo Mellucci che si è scusato condopo i forti scontri che li hanno riguardati. Stesso share per le puntate di lunedì, con 3.017.000 spettatori con il 21.9%, e di venerdì, con 2.952.000 spettatori pari al 21.9%. Lunedì abbiamo seguito le vicende relative al triangolo ...

lucianonobili : Ma quelli della balla “Renzi non fa parlare le sue ministre”, sulla delegazione #M5S composta da sei uomini e zero… - MonicaCirinna : Tanto per cambiare, degli uomini riportiamo le parole, delle donne il look. C'è qualche possibilità che questo masc… - FiorellaMannoia : Dicembre 2020 posti di lavoro persi. Donne: 99000, uomini 2000. Le donne stanno pagando il prezzo più alto. - beteljoos : @nuclearfamily + è fondamentale per le donne* riconoscere gli uomini come classe che perpetra l'oppressione nei lor… - PersempreNadia : @maria_previtera Cosa che molti uomini e donne non hanno. -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ La carriera di una top model col vizio del basket ciociariaoggi.it