Troppe auto parcheggiate fuori dal ristorante, qualcuno chiama i Carabinieri (Di domenica 7 febbraio 2021) In Brianza, i Carabinieri hanno sorpreso i tredici commensali di una cena in un ristorante, non autorizzata dal Dpcm. All’arrivo dell’Arma, è scattata la fuga generale. Sorpresi dai Carabinieri a cena tutti insieme: fin qui niente di strano, peccato che un gruppo di persone in Brianza avesse messo su una tavolata in un ristorante che – L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 7 febbraio 2021) In Brianza, ihanno sorpreso i tredici commensali di una cena in un, nonrizzata dal Dpcm. All’arrivo dell’Arma, è scattata la fuga generale. Sorpresi daia cena tutti insieme: fin qui niente di strano, peccato che un gruppo di persone in Brianza avesse messo su una tavolata in unche – L'articolo proviene da Leggilo.org.

grandemostro1 : RT @GiovannidiBiton: Se dovesse nascere il Governo Draghi necessita mettere ordine nelle troppe tasse che paghiamo eliminando e/o abbassand… - GiovannidiBiton : Se dovesse nascere il Governo Draghi necessita mettere ordine nelle troppe tasse che paghiamo eliminando e/o abbass… - RebeccaASRoma : Guardo troppe Serie TV - AntonellaChessa : RT @abluce16: Troppe auto blu in centro, troppa confusione sotto il cielo, ho resistito poco, per lavorare in pace meglio fare qualche km v… - stocazzzzzo : @Agricolturabio1 @GianluigiFuturo ci son troppe variabili, ci son auto e auto, così senza nessun tipo di informazio… -