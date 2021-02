Traffico Roma del 07-02-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 7 febbraio 2021) LuceverdeBuongiorno e buona domenica dalla redazioneregolare sul grande raccordo anulare sul percorso Urbano dellaTeramo si circola senza disagi anche sull’intero tratto della tangenziale est per motivi di sicurezza disposta da parte dei Vigili del Fuoco la chiusura della corsia preferenziale di via Gregorio VII tra via San Tommaso e largo Cardinale Agostino galamini In entrambe le direzioni agli autotrasportatori ricordiamo che per tutto il mese di febbraio e le divieto di transito per i mezzi pesanti è stato sospeso via libera Dunque ai camion ogni domenica su tutte le strade italiane ma per maggiori dettagli su questa ed altre notiziepunto luceverde.it ed è tutto per il momento da Gianluca belfiglio al prossimo aggiornamento un servizio a cura della e della polizia locale di ...