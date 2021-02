Serie A 21esima giornata contro la capolista Milan non s’interrompe la striscia delle sconfitte del Crotone a causa dell’allegra difesa (Di domenica 7 febbraio 2021) Milan 4 Crotone 0 Marcatori: Ibrahimovic 30 – 63°, Rebic 60°-70° Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma, Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez, Meité, Kessie (Krunic), Saelemaekers (Castillejo), Leao (Calhanoglu), Rebic (Hauge), Ibrahimovic (Mandzukic). All. Pioli Crotone (3-5-2): Cordaz, Djidji, Golemic, Luperto, Pereira, Benali (Eduardo), Zanellato, Vulic (Petriccione), Rispoli, Ounas (Riviere), Di Carmine (Simy). All. Stroppa Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino Assistenti: Lo Cicero – Bresmes Quarto giudice bordo campo: Davide Ghersini di Genova Addetti Var: Nasca – Di Vuolo Ammoniti: Romagnoli, Leao, Rispoli, Calabria, Saelemaekers Angoli: 8 a 6 per il Milan Parte il Milan ed il Crotone evidenzia una buona padronanza nel ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 7 febbraio 2021)0 Marcatori: Ibrahimovic 30 – 63°, Rebic 60°-70°(4-2-3-1): G. Donnarumma, Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez, Meité, Kessie (Krunic), Saelemaekers (Castillejo), Leao (Calhanoglu), Rebic (Hauge), Ibrahimovic (Mandzukic). All. Pioli(3-5-2): Cordaz, Djidji, Golemic, Luperto, Pereira, Benali (Eduardo), Zanellato, Vulic (Petriccione), Rispoli, Ounas (Riviere), Di Carmine (Simy). All. Stroppa Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino Assistenti: Lo Cicero – Bresmes Quarto giudice bordo campo: Davide Ghersini di Genova Addetti Var: Nasca – Di Vuolo Ammoniti: Romagnoli, Leao, Rispoli, Calabria, Saelemaekers Angoli: 8 a 6 per ilParte iled ilevidenzia una buona padronanza nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie 21esima Ibra trascina il Milan: poker al Crotone

...la vetta della classifica superando 4 - 0 il Crotone a San Siro nella sfida valida per la 21esima ... due in più dell'Inter, fermo a 12 il Crotone fanalino di coda della massima serie. Sono i pitagorici ...

Serie A: Milan - Crotone 4 - 0 e rossoneri in vetta. Udinese - Verona 2 - 0

Benevento - Samp Finisce 1 - 1 il match del lunch - time della 21esima giornata di Serie A tra Benevento e Sampdoria. Al Ciro Vigorito i padroni di casa passano in vantaggio con l'ex Caprari servito ...

Risultati e classifica Serie A LIVE: il Genoa schianta il Napoli Juventus News 24 Benevento-Sampdoria, Filippo Inzaghi: "Strada giusta, felice per complimenti Ranieri"

Poi la Sampdoria può mettere dentro giocatori che con un giocata ti fanno gol: probabilmente dovevamo essere bravi nella marcatura. Abbiamo dimostrato di poter giocare con chiunque, i complimenti di R ...

Benevento, Inzaghi: "Samp contenta di pareggiare con noi. Siamo sulla strada giusta"

Siamo sulla strada giusta'. vedi letture. Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, commenta a Sky il pareggio per 1-1 contro la Sampdoria: “Questo è il calcio, io sono molto soddisfatto della mia squad ...

