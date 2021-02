(Di domenica 7 febbraio 2021) Fabrizio, storico ex attaccante, ha parlatodi Inter nel suo intervento ai microfoni di Radio Deejay. L'ex bomberdella Nazionale ha sottolineato l'importanza di Nicolònella squadra nerazzurra e ha fatto un paragone con quello che era l'calciatore...sucaption id="attachment 1081355" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/captionDecisivo con la sua rete nella sfida contro la Fiorentina,ha strappato grandi elogi da parte di tutto l'ambiente del pallone. In tanti lo hanno paragonato alcalciatore., in tal senso, si è detto d'accordo entrando nel dettaglio delle ...

ItaSportPress : Ravanelli: 'Barella come Conte anche se Antonio aveva una cosa in più...' - -

Ultime Notizie dalla rete : Ravanelli Barella

Commenta per primo Intervenuto a Radio Deejay , l'ex attaccante della Juventus, Fabrizio, parla dell'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, suo compagno in bianconero da calciatore.? ......tegola per la Cremonese che perde Crescenzi ammonito per fallo su Aya e dolorante uscito in. CREMONESE (3-5-2): Volpe; Bianchetti, Terranova,; Zortea, Valzania, Castagnetti, Gaetano, ...Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, intervenuto ai microfoni di Radio Deejay ha parlato del suo ex compagno in bianconero Antonio Conte rivelando alcuni aspetti da ...