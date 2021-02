Migranti | Ocean Viking con 422 presunti naufraghi 8 positivi | arriva ad Augusta

Leggi su firenzepost

(Di domenica 7 febbraio 2021) Uno degli ultimi atti del governo giallorosso, che ci ha riempito di clandestini infetti e pericolosi per la sicurezza, costosi per la manutenzione. Speriamo che Draghi possa correggere, almeno parzialmente il tiro. Non è ammissibile che la nostra politica dell'immigrazione la decidano le Ong, oltretutto straniere