Furgoncino nel burrone a Torre de’ Busi | muore un uomo di 53 anni

(Di domenica 7 febbraio 2021) Tragedia nel pomeriggio di domenica 7 febbraio ade’. Intorno alle 17.45 undi 45residente in paese ha perso la vita dopo essere finito in uncon il suoin località San Marco, in Valcava. Il veicolo ha compiuto un volo di una quarantina di metri che non ha lasciato scampo all’: è stato sbalzato fuori e per lui non c’è stato nulla da fare. Nell’incidente non sono coinvolti altri mezzi. A influire nell’uscita di strada potrebbe essere stato anche l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Oltre al personale medico con ambulanza e automedica, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero del mezzo e i carabinieri di Zogno per i rilievi di legge. L'articolo BergamoNews.

