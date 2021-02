Etoile de Bessèges 2021 | Filippo Ganna imbattibile | è lui il padrone delle cronometro! Secondo trionfo in due giorni

Leggi su oasport

(Di domenica 7 febbraio 2021) Dopo l’impresa di ieri, nella frazione di oggi c’erano pochi dubbi.continua a timbrare il cartellino e lo fa nella sua specialità, la cronometro individuale. Il campione del mondo in carica della disciplina trova ilsuccesso in dueall’deanche nella quinta tappa: 11 chilometri contro il tempo con partenza ed arrivo ad Alès, ideali per le sue caratteristiche. Il fenomeno della INEOS Grenadiers non ha ovviamente tradito le aspettative, sbaragliando la concorrenza per l’ennesima volta e proseguendo in una mostruosa striscia di vittorie a livello di cronometro. Per lui tempo di 15”00 alla velocità media di 42,9 km/h (il percorso presentava un paio di chilometri di salita verso l’arrivo). Alle ...