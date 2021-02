Covid, ad un anno dalla morte di Li Wenliang: lanciò l’allarme sul virus (Di domenica 7 febbraio 2021) E’ passato giusto un anno dalla scomparsa di Li Wenliang, il medico cinese che lanciò l’allarme Covid. Oggi milioni di cittadini cinesi gli rendono omaggio. E’ trascorso esattamente un anno dalla morte di Li Wenliang, il medico cinese che avvertì per primo il pericolo dell’epidemia di Covid-19. Una scomparsa che dopo 365 fa male, con L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) E’ passato giusto unscomparsa di Li, il medico cinese che. Oggi milioni di cittadini cinesi gli rendono omaggio. E’ trascorso esattamente undi Li, il medico cinese che avvertì per primo il pericolo dell’epidemia di-19. Una scomparsa che dopo 365 fa male, con L'articolo proviene da Inews.it.

