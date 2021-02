Calendario Serie A calcio oggi: orari 7 febbraio, tv, streaming, programma SKY e DAZN (Di domenica 7 febbraio 2021) Dopo gli anticipi di venerdì e sabato, la Serie A di calcio è pronta a tornare in campo oggi – 7 febbraio – con la terza parte del ventunesimo turno della stagione 2020/2021, il secondo del caldissimo girone di ritorno di questa strana e imprevedibile annata. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi. La giornata domenicale si aprirà con il lunch match tra Benevento e Sampdoria su DAZN, la piattaforma OTT che trasmetterà anche Udinese-Verona delle 15, contemporaneamente a Milan-Crotone, che invece andrà su Sky. L’emittente satellitare coprirà poi Parma-Bologna delle 18 ed il posticipo tra Lazio e Cagliari delle 20.45. Andiamo quindi a riepilogare il programma del 7 febbraio: tv, ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) Dopo gli anticipi di venerdì e sabato, laA diè pronta a tornare in campo– 7– con la terza parte del ventunesimo turno della stagione 2020/2021, il secondo del caldissimo girone di ritorno di questa strana e imprevedibile annata. Attiva ora. Guarda 3 partite diA TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi. La giornata domenicale si aprirà con il lunch match tra Benevento e Sampdoria su, la piattaforma OTT che trasmetterà anche Udinese-Verona delle 15, contemporaneamente a Milan-Crotone, che invece andrà su Sky. L’emittente satellitare coprirà poi Parma-Bologna delle 18 ed il posticipo tra Lazio e Cagliari delle 20.45. Andiamo quindi a riepilogare ildel 7: tv, ...

