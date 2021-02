Ammonito Improta | era diffidato | salta Bologna-Benevento

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #SerieA #BeneventoSamp 0-0 31' Giallo pesante per i padroni di casa: #ammonito #Improta, che era di… - Rubbertoe318 : Improta dovrebbe essere ammonito a prescindere per quel taglio di capelli (se si può definire tale) #InterBenevento -

Ultime Notizie dalla rete : Ammonito Improta

Il 4 - 0 finale è deciso da un'autorete dinel primo tempo, e dai gol di Lautaro (che si ...Bentancur, che salterà la Roma. Dopo gli scivoloni in Supercoppa contro la Juve e in ......United ha esultato poco non solo sulle sue marcature ma anche sull'autorete iniziale die ... mentre il belga salterà l'andata delle semifinali contro la Juventus perché diffidato,e ...Riccardo Improta è stato ammonito nel corso della gara contro la Sampdoria: l'esterno del Benevento era ammonito e salterà il Bologna ...Come ogni lunedì, stiliamo la nostra personale classifica dei TOP e FLOP di giornata. Questi quelli del quattordicesimo turno del girone H di Serie D.