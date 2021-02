Zaki è in prigione senza processo da un anno. La sorella al TgLa7: 'un incubo, contro Patrick solo accuse infondate' (Di sabato 6 febbraio 2021) In carcere fra diritti negati e continui rinvii processuali, Patrick Zaki, studente di Bologna arrestato il 7 febbraio 2020 al Cairo, è accusato, fra l'altro, di adesione a gruppi terroristici. Per la ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 6 febbraio 2021) In carcere fra diritti negati e continui rinvii processuali,, studente di Bologna arrestato il 7 febbraio 2020 al Cairo, è accusato, fra l'altro, di adesione a gruppi terroristici. Per la ...

