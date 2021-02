Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 febbraio 2021)DEL 06 FEBBRAIOORE 13.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA APRIAMO SEGNALANDO TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLASULLA A24TERAMO, DOVE ABBIAMO CODE DI 7KM PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE TERAMO. PER CHI PROVIEDNE DAUSCITA COSIGLIATA CASTEL MADAMA SUL TRATTO URBANO DELLA A24CON CODE TRA LA TANCEZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE RACCORDO CODE SULLA PONTINA TRA RACCORDO E CASTELNO IN DIREZIONE POMEZIA E PIU AVANTI CODE ALTEZZA POMEZIA IN DIREZIONE LATINA SL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN INTERNA TRA A24 E ...