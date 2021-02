Tik Tok | bloccato per gli under 13 dal 9 febbraio

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo la morte della piccola Antonella Sicomero, il Garante della Privacy aveva imposto a Tik Tok delle linee guida che impedissero l’iscrizione e la fruizione della piattaforma ai bambini sotto i 13 anni. In accoglimento dei dettami imposti dal Garante, la piattaforma ha deciso di bloccare tutti gli utenti italiani per poi chieder loro di verificare la loro età nel momento in cui effettueranno l’accesso all’app. Dovranno quindi riconfermare la loro data di nascita. Ma non è tutto. Il sistema sopra descritto sarebbe troppo facile da aggirare, poiché chiunque potrebbe inserire una data di nascita falsa. Tik Tok si è dotato di un algoritmo particolarmente sensibile ed intelligente, in grado di riconoscere l’età di un individuo. Il meccanismo si chiama “age verification” e Tik Tok ha fatto sapere la utilizzerà dopo il primo controllo “sulla fiducia” di cui sopra. Dopo ...