"Sei quasi distrutta, hai le lacrime". Arisa umiliata risponde a Rudy Zerbi: "Tu...", nervi tesissimi ad Amici. Sono ormai all'ordine del giorno le punzecchiature e gli scontri tra Rudy Zerbi e Arisa ad Amici. I due sono spesso in disaccordo. Oggi, durante la puntata del daytime pomeridiano, i professori hanno discusso per via di Raffaele, allievo di Arisa. Il giovane, però, non piace a Rudy Zerbi, che spesso gli ha fatto non poche critiche. Anche oggi, dopo l'esibizione, Zerbi ha confermato quanto Raffaele non gli piaccia. Arisa, invece, tutto l'opposto: ha ammesso di essersi emozionata dopo la performance del suo allievo. Ed è qui che è arrivata la punzecchiatura di Rudy: "Tu hai gli occhi colmi di lacrime, lui invece è impassibile. Se vuoi prendi un bicchiere d'acqua. Tu sei emozionata e lui no".

