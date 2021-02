Salto con gli sci, Halvor Egner Granerud domina gara-1 a Klingenthal. Sul podio anche Stoch e Pavlovcic (Di sabato 6 febbraio 2021) Halvor Egner Granerud rispetta il pronostico della vigilia, vince la prima competizione del weekend a Klingenthal e ribadisce la sua impressionante superiorità attuale rispetto alla concorrenza in vista dei Campionati Mondiali di Oberstdorf. Il 24enne norvegese, capace di stampare il miglior punteggio nelle ultime nove serie disputate (tra allenamenti ufficiali, qualificazioni e gare), ha così conquistato il terzo successo consecutivo e soprattutto il nono complessivo in stagione nella Coppa del Mondo 2020-2021 di Salto con gli sci maschile. Granerud oggi ha fatto il vuoto specialmente nella seconda serie, dopo aver comunque chiuso al comando la prima manche con un paio di punti di margine sul primo degli inseguitori, rifilando alla fine la bellezza di 12.6 punti a ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021)rispetta il pronostico della vigilia, vince la prima competizione del weekend ae ribadisce la sua impressionante superiorità attuale rispetto alla concorrenza in vista dei Campionati Mondiali di Oberstdorf. Il 24enne norvegese, capace di stampare il miglior punteggio nelle ultime nove serie disputate (tra allenamenti ufficiali, qualificazioni e gare), ha così conquistato il terzo successo consecutivo e soprattutto il nono complessivo in stagione nella Coppa del Mondo 2020-2021 dicon gli sci maschile.oggi ha fatto il vuoto specialmente nella seconda serie, dopo aver comunque chiuso al comando la prima mcon un paio di punti di margine sul primo degli inseguitori, rifilando alla fine la bellezza di 12.6 punti a ...

