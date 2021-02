Roma, ‘Don Camillo e Peppone’ per la Madonna di Piazza Sempione (Di sabato 6 febbraio 2021) ROMA – Spostare la Madonnina di piazza Sempione dal centro della strada, dove ogni giorno viene sfiorata da migliaia di automobili, e collocarla 20 metri più in là su un largo marciapiede, proprio di fronte alla chiesa dei Santi Angeli Custodi, sta diventando un caso degno delle più bizzarre e ironiche risse tra Don Camillo e Peppone. Solo che non siamo nella bassa padana del Dopoguerra, con lo spettro dei comunisti mangia bambini alle porte, ma nella Roma del 2021. E nessuno si sogna di rimuovere la statua. Anzi, il progetto prevede di valorizzarla nell’ambito di una pedonalizzazione. Leggi su dire (Di sabato 6 febbraio 2021) ROMA – Spostare la Madonnina di piazza Sempione dal centro della strada, dove ogni giorno viene sfiorata da migliaia di automobili, e collocarla 20 metri più in là su un largo marciapiede, proprio di fronte alla chiesa dei Santi Angeli Custodi, sta diventando un caso degno delle più bizzarre e ironiche risse tra Don Camillo e Peppone. Solo che non siamo nella bassa padana del Dopoguerra, con lo spettro dei comunisti mangia bambini alle porte, ma nella Roma del 2021. E nessuno si sogna di rimuovere la statua. Anzi, il progetto prevede di valorizzarla nell’ambito di una pedonalizzazione.

