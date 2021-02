Metamorfosi Salvini, che ora vede anche Giorgetti a palazzo Chigi (Di sabato 6 febbraio 2021) “Salvini ha messo davanti a Draghi tutta la forza della Lega: un esercito di 131 deputati, 63 senatori, mille sindaci, più europarlamentari, governatori… Questo può essere un momento storico per l’Italia. Se la difenderemo tutti insieme sarà una grande opportunità”. Parole di Claudio Borghi, economista tra i più euroscettici degli esponenti leghisti. Con analogo entusiasmo il Capitano ha commentato l’incontro con il premier incaricato: “Come prima forza politica del Paese siamo a disposizione. Non poniamo veti né condizioni su persone o su idee. La nostra idea di Italia coincide. Vogliamo far parte di un governo che vada a Bruxelles a trattare a testa alta nel nome dell’interesse nazionale”. Matteo Salvini punta a declinare la “dottrina Giorgetti” con il suo stile: collocare alla base del Sì (ormai dato da tutti per certo) non la sua ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 febbraio 2021) “ha messo davanti a Draghi tutta la forza della Lega: un esercito di 131 deputati, 63 senatori, mille sindaci, più europarlamentari, governatori… Questo può essere un momento storico per l’Italia. Se la difenderemo tutti insieme sarà una grande opportunità”. Parole di Claudio Borghi, economista tra i più euroscettici degli esponenti leghisti. Con analogo entusiasmo il Capitano ha commentato l’incontro con il premier incaricato: “Come prima forza politica del Paese siamo a disposizione. Non poniamo veti né condizioni su persone o su idee. La nostra idea di Italia coincide. Vogliamo far parte di un governo che vada a Bruxelles a trattare a testa alta nel nome dell’interesse nazionale”. Matteopunta a declinare la “dottrina” con il suo stile: collocare alla base del Sì (ormai dato da tutti per certo) non la sua ...

Ultime Notizie dalla rete : Metamorfosi Salvini Draghi e l'inizio della fine del populismo: i travagli di Lega e M5S

E il fatto che questa metamorfosi giunga nel pieno della più grande emergenza dalla Seconda guerra ... quella che sembra in questo momento farsi strada nel Movimento e che non è esclusa da Salvini, l'...

Maggioranza bulgara per Draghi. Più difficile l'incastro dei ministri. I 5 Stelle pensano al voto su Rousseau

La metamorfosi di Salvini Salvini sta cedendo il passo, ora dopo ora, alla linea Giorgetti e dei governatori, a cominciare da Zaia. Il no di quattro giorni fa è diventato il "vediamo" di tre giorni ...

Salvini apre a Draghi: la svolta nel discorso dopo le consultazioni Corriere della Sera Metamorfosi Salvini, che ora vede anche Giorgetti a palazzo Chigi

La tregua frutto del dialogo

Lo schema impostato dal Quirinale sta sgelando gli schieramenti. È come se di colpo certi veti, certi pregiudizi, certe contrapposizioni si rivelassero vecchie incrostazioni, neppure troppo resistenti ...

E il fatto che questa metamorfosi giunga nel pieno della più grande emergenza dalla Seconda guerra ... quella che sembra in questo momento farsi strada nel Movimento e che non è esclusa da Salvini, l'...

La metamorfosi di Salvini sta cedendo il passo, ora dopo ora, alla linea Giorgetti e dei governatori, a cominciare da Zaia. Il no di quattro giorni fa è diventato il "vediamo" di tre giorni ...