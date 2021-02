LIVE Sci di fondo, Sprint Ulricehamn in DIRETTA: Pellegrino punta al podio. Hellweger e Laurent ok. Seconda fase dalle 12.50 (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.48: Nella prima batteria della gara femminile al via l’azzurra Greta Laurent con Sundling (Swe), Carl (Ger), Dahlqvist (Swe), Halvorsen (Usa), Macisaac-Jones (Can). Lasciarsi alle spalle una delle fortissime svedesi potrebbe significare passaggio del turno per l’azzurra ma sarebbe una grande impresa 12.45: La notizia del giorno è la vittoria già matematica con larghissimo anticipo di Bolshunov in Coppa del Mondo per via delle rinunce alle gare di Nove Mesto dei potenziali rivali del russo 12.42: Pellegrino, come Svahn tra le donne, si è qualificato senza dannarsi troppo l’anima, con il 12mo tempo. Sarà molto importante per lui riuscire a mettere fra sè e Retivykh più avversari possibili per guadagnare terreno sul russo che potrebbe essere l’unico vero avversario per la ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.48: Nella prima batteria della gara femminile al via l’azzurra Gretacon Sundling (Swe), Carl (Ger), Dahlqvist (Swe), Halvorsen (Usa), Macisaac-Jones (Can). Lasciarsi alle spalle una delle fortissime svedesi potrebbe significare passaggio del turno per l’azzurra ma sarebbe una grande impresa 12.45: La notizia del giorno è la vittoria già matematica con larghissimo anticipo di Bolshunov in Coppa del Mondo per via delle rinunce alle gare di Nove Mesto dei potenziali rivali del russo 12.42:, come Svahn tra le donne, si è qualificato senza dannarsi troppo l’anima, con il 12mo tempo. Sarà molto importante per lui riuscire a mettere fra sè e Retivykh più avversari possibili per guadagnare terreno sul russo che potrebbe essere l’unico vero avversario per la ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Garmisch in DIRETTA: comanda Kriechmayr su Mayer a breve Innerhofer e Paris! - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Garmisch in DIRETTA: tutto pronto sulla Kandahar Paris e Innerhofer a caccia del podio! -… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Garmisch in DIRETTA: si torna in scena sulla Kandahar Paris e Innerhofer vogliono stupire -… - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, SuperG #Garmisch in DIRETTA: si torna in scena sulla Kandahar, #Paris e #Innerhofer vogliono stup… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ del super G maschile #GarmischPartenkirchen 2021 #FISAlpine -