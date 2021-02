Jodie Foster ricorda l'incidente sul set con un leone: "Mi morse e scapparono via tutti" (Di sabato 6 febbraio 2021) Jodie Foster è terrorizzata dai felini per colpa di un trauma infantile che risale alle riprese di Due ragazzi e un leone, il film con cui debuttò al cinema. Jodie Foster, reduce dalla candidatura ai Golden Globe per The Mauritanian, ha ricordato uno spaventoso incidente con un leone risalente alle riprese di Due ragazzi e un leone, che la porta ancora oggi ad avere paura dei felini. Questa settimana sono state annunciate le nomination ai Golden Globe 2021. Per quanto riguarda le categorie riguardanti il Miglior attore e la Miglior attrice non protagonista in un film drammatico, sono stati selezionati Tahar Rahim e Jodie Foster per The Mauritanian, film diretto da Kevin Macdonald e incentrato sulle ... Leggi su movieplayer (Di sabato 6 febbraio 2021)è terrorizzata dai felini per colpa di un trauma infantile che risale alle riprese di Due ragazzi e un, il film con cui debuttò al cinema., reduce dalla candidatura ai Golden Globe per The Mauritanian, hato uno spaventosocon unrisalente alle riprese di Due ragazzi e un, che la porta ancora oggi ad avere paura dei felini. Questa settimana sono state annunciate le nomination ai Golden Globe 2021. Per quanto riguarda le categorie riguardanti il Miglior attore e la Miglior attrice non protagonista in un film drammatico, sono stati selezionati Tahar Rahim eper The Mauritanian, film diretto da Kevin Macdonald e incentrato sulle ...

