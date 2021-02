Guinness Sei Nazioni 2021, la programmazione su DMAX e Motor Trend oggi 6 febbraio (Di sabato 6 febbraio 2021) Guinness Sei Nazioni 2021, ecco dove guardare il torneo di rugby in televisione. L’Italia in diretta su DMAX le altre Nazioni su Motor Trend. La programmazione su DMAX e Motor Trend. A febbraio tornano in campo gli atleti internazionali del rugby nella nuova edizione del Guinness Sei Nazioni 2021 e i canali Discovery saranno nuovamente protagonisti, con la messa in onda in chiaro del prestigioso torneo che vede sfidarsi Italia, Inghilterra, Francia, Galles, Irlanda e Scozia nei templi del rugby europeo. Ai nastri di partenza la “casa televisiva” ufficiale del Sei Nazioni sarà DMAX (canale 52 del ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 6 febbraio 2021)Sei, ecco dove guardare il torneo di rugby in televisione. L’Italia in diretta sule altresu. Lasu. Atornano in campo gli atleti internazionali del rugby nella nuova edizione delSeie i canali Discovery saranno nuovamente protagonisti, con la messa in onda in chiaro del prestigioso torneo che vede sfidarsi Italia, Inghilterra, Francia, Galles, Irlanda e Scozia nei templi del rugby europeo. Ai nastri di partenza la “casa televisiva” ufficiale del Seisarà(canale 52 del ...

elena2829 : @SimoneMoriOff Garantisco, sono a dir poco fumantina. Altruista si, ma una rompic...i da guinness Tu invece sei sempre solare. - Dtti_digitale : Finisce l’attesa e si torna finalmente in campo a giocare il rugby delle più grandi e prestigiose Nazionali europee… - danisailor7 : RT @SeiNazioniRugby: Domani è ???? giorno: comincia il @SixNationsRugby ?? I primi inni che sentiremo? Francese ???? e italiano ????, dal prato d… - SeiNazioniRugby : Domani è ???? giorno: comincia il @SixNationsRugby ?? I primi inni che sentiremo? Francese ???? e italiano ????, dal prat… - danisailor7 : RT @Federugby: ?? #FIR e @rtl1025 #insieme anche per il #SeiNazioni 2021 ?? In diretta le emozioni della giornata di gara, aggiornamenti spo… -